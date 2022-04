Venstre: Skattefri check skal også gælde de lavtlønnede

Også førtidspensionister skal have et engangsbeløb, mens befordringsfradraget skal sættes op.

Det hele skal finansieres ved at øge det offentlige underskud i 2022.

- Vi er generelt ikke store tilhængere af at øge underskuddene, da det medfører, at man optager lån, som skal betales tilbage. Derfor synes vi virkelig, det skal være de mennesker, der har allermest behov, siger Andreas Steenberg.

Han anerkender dog, at finansieringen formentlig skal findes på det statslige budget.

- Når det er penge, der skal ud nu og her, er det meget svært at se, hvordan man skal skaffe anden finansiering end at låne pengene. Så det kan godt være, det er nødvendigt.

- Men så vil vi også gerne have, at det er noget, der peger fremad og ud i fremtiden - eksempelvis ved at støtte, at folk kommer af Putins gas.