Rapport: Hver femte elev i 8. klasse har været udsat for vold

Børneorganisationen mener blandt andet, at Folketinget, regioner og kommuner bør sætte et langsigtet og massivt beløb af til at forebygge, opspore og komme med tidlig hjælp til børn, der udsættes for vold i hjemmet.

Socialminister Astrid Krag (S) siger til avisen, at hun er rystet over, at så mange børn bliver ofre for vold fra forældre.

Ministeren håber, at borgere bliver endnu bedre til at komme med indberetninger, hvis de mener, at et barn muligvis udsættes for vold i hjemmet.

- Ansvaret alene kan ikke ligge på børnenes skuldre. Hvis en idrætslærer ser de blå mærker, vil jeg håbe på, at det munder ud i en underretning, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Et bredt politisk flertal indgik sidste år en aftale med titlen ”Børnene først”, som blandt andet har til formål at sikre, at børn bliver mere bevidst om deres rettigheder.