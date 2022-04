Forperson: Omkring 3000 lærerstuderende kan undervise ukrainere

Organisationen har ikke været i dialog med ministeriet endnu, men der er allerede blevet gjort et arbejde for at skaffe mulige kandidater til at hjælpe med det stigende behov.

Der er i samarbejde med professionshøjskolerne og Kommunernes Landsforening (KL) blevet oprettet en jobbank, hvor studerende opfordres til at skrive sig op, hvis de ønsker at hjælpe.

- Og hvis man fra politisk side ønsker at løfte incitamentet til at hjælpe yderligere, kan man fjerne loftet for, hvor meget man som studerende må tjene, siger Caroline Holdflod Nørgaard.

Der er dog et større arbejde for kommunerne, der går forud, inden en sådan løsning kommer på tale, vurderer hun.

- Først skal man se, hvad der findes af lærere i den pågældende kommune, og man skal også kigge på antallet af pensionerede lærere, der har mulighed for og lyst til at træde til.