Under 1000 nye coronasmittede for første gang i et halvt år

For første gang i et halvt år er der konstateret under 1000 nye coronasmittede på et døgn. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut mandag.

Det seneste døgn har 983 personer med en PCR-test fået bekræftet coronasmitte.

Man skal tilbage til 19. oktober for at finde det seneste døgn med under 1000 nye bekræftede smittede. Her var 756 bekræftet smittet med coronavirus.