Hjerteforeningens indsamling giver 100 nye hjertestartere

Det skal være muligt for borgere i hele landet at blive genoplivet med en hjertestarter, når tragedien er ude.

Det er målet for Hjerteforeningen, der søndag har haft landsindsamling. Her har omkring 2500 frivillige samlet ind, og når de sidste bidrag er talt op, forventer foreningen at have indsamlet omkring 2,5 millioner kroner til nye hjertestartere.