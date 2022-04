Mand med metaldetektor fandt gamle panserminer

To høje brag kunne søndag eftermiddag høres i Horsens, og lyden skyldtes en en mand med en metaldetektor.

Vedkommende havde sidst på formiddagen ringet til politiet for at fortælle om et fund, han havde gjort i et skovstykke nær Bygholm Sø.

Det oplyser vagtchef Mads Flansmose fra Sydøstjyllands Politi.