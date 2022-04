Lektor: Udsatte områder er godt gearet til ukrainske flygtninge

Indenrigs- og Boligministeriet oplyser, at der i marts var cirka 3300 ledige almene boliger - heraf 680 i udsatte boligområder.

Til sammenligning arbejder regeringen med et scenarie om, at der kan komme over 100.000 flygtninge fra Ukraine til Danmark på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Også projektchef Gunvor Christensen fra Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, fremhæver, at de udsatte boligområder er godt trænet i at hjælpe udsatte grupper såsom flygtede ukrainere videre.

- Der er et professionelt lag i de områder her, som gennem mange årtiers arbejde er vant til at skulle se og være opsøgende i forhold til familier, som er i udsatte positioner, som man må sige, at de ukrainske flygtninge er i nu, siger hun.