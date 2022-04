Skole opfandt særtilbud til ukrainske børn: »Vi har asfalteret, mens vi kørte«

»Jeg hedder …«

»Jey hettre.«

»Prøv igen, jeg hedder …«

»Jej hetterr.«

Det danske sprog er tungt at danse med for ukrainske tunger. Det erfarer den otteårige Dmytro Martyniuk og 15 andre ukrainske flygtningebørn og et par af deres mødre, mens de mandag eftermiddag sidder i en hestesko i et klasselokale på Avedøre Skole i Hvidovre lige uden for København.