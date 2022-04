Analytiker: Ekstraordinært, at dansk militær sendes til Letland

Soldaterne kommer til at indgå i en lettisk brigade, forklarer major Steen Kjærgaard. Han er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

- Der er tale om en bataljon, som skal indgå i en samlet styrke i Letland, der er med til at sikre, at man er i stand til at forsvare i det utænkelige tilfælde, at Letlands territoriale integritet bliver udfordret af Rusland.

- Det er ekstraordinært, fordi man stiller kapacitet til rådighed for Natos egentlige forsvarsgaranti af de baltiske lande. Det nye her er, at vi bidrager til kernen i Natos opgave, nemlig det kollektive forsvar.