Snart kan ukrainere flytte ind i udsatte boligområder

Partierne bag aftalen om forebyggelse af parallelsamfund har over for regeringen tilkendegivet, at de vil støtte en lovændring, så fordrevne ukrainere kan bo i udsatte boligområder.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Regeringen varslede for en måned siden, at den undersøgte diverse indkvarteringsmuligheder for de ukrainere, der er flygtet fra Ukraine efter den russiske invasion 24. februar. Heriblandt blev de udsatte boligområder nævnt.