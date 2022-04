Kvinde er død efter brand i lejlighed i Valby

Her blev det også oplyst, at en person var reddet ud af lejligheden og overgivet til ambulancetjenesten. Det er denne person, der er afgået ved døden.

Vagtchefen fortæller, at politiet endnu ikke ved, hvordan ilden i lejligheden er opstået. Det skal teknikere nu til at forsøge at klarlægge.

I et opfølgende tweet har Hovedstadens Beredskab lørdag aften oplyst, at ilden i lejligheden er slukket.