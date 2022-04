Soldaterne forventes at være klar til at indgå under Natos kommando fra begyndelsen af maj.

Ifølge Forsvaret sker udvidelsen i antallet af danske soldater i Letland som led i et allerede eksisterende samarbejde med de baltiske land.

Danmark har i de seneste år udført diverse militære missioner og træningsøvelser med de baltiske soldater, skriver Forsvaret.

Ud over køretøjerne og bataljonsgruppen stiller Danmark også et overvågningsfly, en fregat og mobil luftforsvarsradar til rådighed for Nato.

Det sømilitære bidrag vil bestå af en fregat i Absalon-klassen, hvor der er plads til omkring 175 personer.

Tilbage i begyndelsen af marts etablerede Forsvaret et midlertidigt militært område på Køge Havn. Herfra har man også tidligere udskibet militært materiale.