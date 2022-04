Danmark har tredjelaveste overdødelighed under corona

Danmark er blandt de lande, der har klaret sig bedst, når det kommer til overdødelighed under coronapandemien.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI).

Tallene kommer fra den internationale statistikbank. Her fremgår det, at kun Australien og New Zealand har klaret sig bedre i statistikken for overdødelighed fra 1. marts 2020 til 27. marts 2022.