30/04/2022 KL. 15:00

Fra krig til fællessang: En aarhusiansk højskole sendte en bus til Polen efter fire ukrainske kvinder

Flere af landets højskoler tager imod ukrainske flygtninge. For ukrainerne er det en hverdag fyldt med kontraster i det intense højskoleliv og frygten for nyheder fra hjemlandet. Derudover har højskolerne en hovedpine i, at de lovmæssigt ikke kan lade flygtningene bo gratis.