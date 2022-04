24/04/2022 KL. 20:45

For abonnenter

Ja-partier vil respektere smalt EU-nej, selv om de ikke er forpligtede til det

Ved EU-afstemningen vil sofavælgerne ifølge grundloven arbejde for ja-siden, men en aftale afmonterer mekanikken. Minister: »Et nej er et nej, og et ja er et ja«.