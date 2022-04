Seruminstituttet melder influenza og corona på retur

Det hører dog med til historien, at langt færre nu bliver testet for virusset.

Det afspejler, at teststrategien er ændret, og kapaciteten for PCR-test er skruet markant ned.

Siden begyndelsen af marts har anbefalingen været, at kun særligt sårbare personer, der har risiko for et alvorligt sygdomsforløb, lader sig teste, hvis de har symptomer.

Et andet tal, der ifølge seruminstituttet viser faldende coronasmitte, er antallet af nye indlæggelser.

Det er fra uge 14 til uge 15 faldet knap 21 procent.