Tre danske børn ramt af ukendt type leverbetændelse

Tre danske børn har været ramt af leverbetændelse, som lægerne ikke kender årsagen til.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en nyhed på hjemmesiden.

Fælles for tilfældene er, at der ikke er tale om de mest almindelige former for leverbetændelse, som kaldes hepatitis A til E.

- Det er flere, end vi ville forvente. Alle børn har været indlagt, og flere har været alvorligt syge, men heldigvis har ingen af dem haft brug for levertransplantation, siger overlæge Anders Koch fra Statens Serum Institut.