Alkoholforbruget blandt unge er steget de seneste fem år

Det bekymrer Peter Dalum, der er projektchef hos Kræftens Bekæmpelse.

- Tallene bekræfter, hvad vi allerede ved: Danske unge har et alt for stort alkoholforbrug, og for mange drikker fuldskabsorienteret flere gange om måneden.

- Nu ser det endda ud til, at alkoholforbruget er steget i forhold til de seneste år forud for coronapandemien, siger han i en pressemeddelelse.

Tallene viser ifølge Peter Dalum, at der er brug for at sætte ekstra ind over for de unge.

Og det mest oplagte greb i værktøjskassen er en forhøjet aldersgrænse for køb af alkohol.