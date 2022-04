Regeringen får ros for, at den med onsdagens grønne skatteudspil nu lægger op til at indføre en CO 2 -afgift, som virksomheder, der udleder de klimaskadelige drivhusgasser, skal betale.

Men samtidig understreger en række organisationer, at der stadig er et stykke vej, før man er i hus med den vedtagne ambition i klimaloven om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. – svarende til 20 mio. tons – i forhold til niveauet i 1990.