Spækhugger forvirrer fagfolk: Ingen ydre tegn på sygdom

Det fortæller Ivar Høst, vildtkonsulent ved Naturstyrelsen. Han har tirsdag undersøgt dyret sammen med to forskere fra centeret Fjord & Bælt.

De sejlede ud til dyret og sendte også en person i vandet, som foretog nærmere undersøgelser.

Det er dog et varsel, at spækhuggeren bliver liggende, selv om mennesker nærmer sig. Det er en adfærd, der peger på, at dyret ikke er i topform, siger han.

- Vores teori er, at der formentlig er noget fysisk galt med den indvendig, for vi kan ikke se noget udvendigt. Det kan være noget, der gør, at den ikke har kræfter til at flytte sig.