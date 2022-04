Mange har efter kampen sat sig til tasterne og udtrykt harme over, at den unge kommende tronfølger i offentligheden viser støtte til FCK.

Det bliver af flere på sociale medier kaldt ”dumt” og ”tankeløst”, at et medlem af det traditionelt neutrale kongehus viser sympati for en enkelt klub.

Brøndby har ingen problemer med prinsens støtte til lokalrivalen.

- I Brøndby IF ser vi ikke nogen problemer, men glæder os derimod over, at HKH prins Christian følger med i dansk fodbold og prioriterer at tage ind og se den største klubkamp i dansk fodbold.

- Det eneste ærgerlige er, at FC København desværre vandt i går, siger administrerende direktør Ole Palmå i en skriftlig kommentar til Ritzau.