Samsø er blevet udråbt til Danmarks Vedvarende Energi-Ø. Den fik også overrakt en fin FN-pris på sidste års klimatopmøde i Glasgow for effektiv klimahandling med lokal forankring.

Alligevel er den lille ø i Kattegat et godt eksempel på, hvor svært det kan blive for regeringen at få opfyldt sin ambition om at firedoble den samlede produktion fra solenergi og landvind frem mod 2030.