Russisk skib i kajkollision har forladt Horsens inden nye sanktioner

Skibet, som vejer næsten 10.000 ton, ramte kajen med stor kraft.

Men det er fortsat sødygtigt og kan forlade Horsens, inden nye sanktioner over for Rusland træder i kraft.

En af sanktionerne er, at russiske skibe ikke længere må lægge til i havne i EU, herunder i danske havne. Forbuddet træder i kraft søndag.

Da skibet ramte ind i kajkanten i Horsens fik det et hul i stævnen. Men hullet var over vandlinjen, så der har ikke på noget tidspunkt været fare for, at det ville synke eller for, at der kunne ske et olieudslip, skriver TV 2 Østjylland.