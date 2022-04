Opgradering af babyambulance skal redde endnu flere børneliv

De allermindste patienter er født fire måneder for tidligt og vejer ned til 500 gram.

- En stor del af de børn, vi transporterer, er for tidligt fødte børn i Østdanmark, der bliver hentet få timer efter fødslen, siger ledende overlæge Morten Breindahl.

De tidligt fødte børn skal for eksempel have hjælp til at trække vejret i en respirator.

Samtidig har lægerne brug for at overvåge børnenes blodcirkulation, blodtryk, puls, iltmætning og en række andre vitale værdier kontinuerligt.

Den nuværende Babylance rummer én transportkuvøse. Men den nye udgave af børneambulancen skal rumme to kuvøser, og den skal være en slags rullende intensivafdeling.