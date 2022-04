Danske soldater har deltaget i militærøvelse i Estland

Militæranalytiker Hans Peter Michaelsen, som er forhenværende major i Forsvaret, vurderede torsdag over for Jyllands-Posten dog ikke, at Danmark vil have mandskab til at sende flere soldater afsted. Han vurderer derimod, at det vil være Storbritannien, som i forvejen har den ledende kommando i Estland, der står først for, hvis Nato beslutter at opruste yderligere i det lille russiske naboland, der huser i alt 1,3 mio. indbyggere.

Her er antallet af britiske soldater allerede tæt på fordoblet fra 825 til 1.650 siden Ruslands invasion af Ukraine.