»Det har været godt for mig at arbejde med en alvorligere rolle. At give liv til en karakter, der nok ligger et pænt stykke fra de komiske, jeg ellers kan have held til at begave Verden med.«

For skuespilleren Mette Horn var det på én gang spændende og udfordrende at spille sosu-assistenten Trille i TV 2’s nye dramaserie ”Dag&Nat”. Føljetonen foregår på en dansk fødeafdeling, der emmer af stress, konflikter og fysisk smerte i de fødendes kroppe.