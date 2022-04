USA-politikere i Danmark: Vi skal sikre at Putin taber

Selv om amerikansk politik er kendt for at være enormt polariseret, så understreger kongrespolitikerne i København, at de er fælles om at forsøge at bremse Putin. De taler om en ekstraordinær tværpolitisk enhed.

Også selv om det skal koste i form af dyrere benzin på tanken og højere madpriser.

Den republikanske senator Roy Blunt ser også tegn på, at det smitter af på andre dele af politikken. At modsætningerne mellem republikanere og demokrater viger lidt, fordi der med Ukraine er kommet noget meget vigtigt på spil.