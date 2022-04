Og videre hed det, at Sundhedsstyrelsen på baggrund af Beredskabsstyrelsens prognoser om muligheden for et radioaktivt udslip i Danmarks nærområde har indkøbt to mio. jodtabletter for at sikre, »at vi er forberedt, hvis der kommer radioaktivt udslip i Danmarks nærområde. Der er dog ikke nogen aktuel konkret risiko,« sagde sundhedsminister Magnus Heunicke ifølge en pressemeddelelse.

Hvad det er for et risikoscenarie, som ministeren sigter til, står dog mere hen i det uvisse.

For Beredskabsstyrelsen oplyser til Jyllands-Posten, at der slet ikke er udarbejdet nye prognoser eller konsekvensberegninger siden 2018. Ifølge Beredskabsstyrelsen kiggede man for fire år siden på potentielle scenarier, hvis der skete et uheld i nærheden af Danmark f.eks ved atomkraftværket Ringhals, som ligger mellem Helsingborg og Gøteborg. Hvad vil der ske, hvis der skete et uheld dér og vinden blæste vestover?