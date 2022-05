Pensionisten med Afrika i blodet

I et interview, da han fyldte 70 år, sagde han, at omdrejningspunktet for hans virke har været at få mennesker fra Mellemøsten og Afrika til at fremstå som andet end ”folk med fluer i øjnene”.

Christian Balslev-Olesen blev født i Vestjylland i 1947 og blev cand.theol. i 1980 fra Aarhus Universitet.

Frem til 1985 arbejdede han for kirkeorganisationen Det Økumeniske Fællesråd.

Det var i 1985, at han begyndte at arbejde i Folkekirkens Nødhjælp. Syv år senere blev han organisationens øverste chef.

Fra 1992 og ti år frem var han generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

I 2002 blev han chef for Unicefs program i Eritrea og senere Somalia.