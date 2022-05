28/05/2022 KL. 13:30

Camilla-Dorthea Bundgaard tog det blå blad fra munden i debatten om ligestilling, køn og mangfoldighed

40 år: Camilla-Dorthea Bundgaard drømte som barn om at dele sine tanker med læserne i en avis og er i dag kommentator på Jyllands-Posten og Politiken. Sideløbende læser hun teologi med et ønske om snart at blive præst. Trods sin teologiske indsigt har hun svært ved at begribe, at det liv, hun elsker så højt, har en udløbsdato.