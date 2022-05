17/05/2022 KL. 08:30

For abonnenter

Som korrespondent i USA er Steffen Kretz dybt optaget af det amerikanske folkestyres skrøbelighed, som kan få konsekvenser for Europa

60 år: DR’s USA-korrespondent Steffen Kretz blev gennem barndommens Tintin-hæfter inspireret til at rejse ud at formidle fra verdens brændpunkter. De seneste fem års arbejde over there har givet ham indblik i et demokrati under pres. Selv kan han føle sig spændt hårdt ud mellem deadlines og familieliv i Washington D.C., hvor han bor med sin hustru og parrets to børn.