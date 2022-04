Over 20.000 ukrainere har ansøgt om opholdstilladelse

Ansøgningstallet er dog næppe retvisende for det reelle antal af ukrainske flygtninge, der er ankommet til Danmark, siden Rusland invaderede Ukraine den 24. februar.

Ukrainske statsborgere med et biometrisk pas kan nemlig rejse ind i Danmark visumfrit. Dermed kan de opholde sig i landet i op til 90 dage uden nødvendigvis at have ansøgt om opholdstilladelse efter særloven.

Udlændingestyrelsen oplyser mandag til TV 2, at ni uledsagede mindreårige er blandt de registrerede ukrainere, som er flygtet til Danmark.