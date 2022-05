Medina er aktuel i ny dokumentar: »Hun har så mange følelser, og de sidder helt ude på tøjet«

Derfor har kvinden med de slanke tatoverede fingre og mandelformede øjne, der er let løftede af hende chilenske rødder, brugt timer i en brun læderlænestol foran Kaspar Astrup Schröders kamera. Han har i to et halvt år har været med under Medina Chapsals op- og nedture. Han er kommet tættere på hende end nogen før, har Medina Chapsal fortalt til kino.dk, og han har været den første, som hun har talt med om, hvad livet i spotlightet har kostet hende.