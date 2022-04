Derfor har styrelsen indkøbt 2 millioner jodtabletter.

»De skal på lager og kunne uddeles til risikogrupperne, i tilfælde af at Danmark rammes af et alvorligt udslip, der indeholder jod fra et kernekraftværk eller udslip i vores nærområde. Jodtabletter har udelukkende effekt ved indånding af radioaktivt jod og skal derfor ikke anvendes, hvis et udslip ikke indeholder jod,« skriver styrelsen.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at de to millioner jodtabletter vil kunne dække dem, der vurderers at være i risikogruppen ved udvikle alvorlige sygdomme ved et radioaktivt udslip.