Ukrainske flygtninge skal indkvarteres på forurenet grund

Hun fremhæver eksempelvis, at man skal gøre noget for at forhindre, at børn kommer i kontakt med jorden, hvis der på området skal være en daginstitution med en legeplads.

Det kan ske ved at fjerne det øverste lag jord, lægge ny jord eller lave sandkasser med bund i eksempelvis.

Den anden type problem drejer sig om såkaldt ”afdampning til indeklima”.

- Men jeg kan ikke forestille mig, at man vil stille en pavillonby direkte på den forurenede jord. Man kan forestille sig, at man ville sørge for at få noget naturlig ventilation under pavillonen, siger Mette Martina Broholm.

Hun pointerer, at selve bunden af pavillonerne kan have betydning for, hvor stor eksponering personer vil blive udsat for.