51-årig mand har mistet livet i drukneulykke i Flensborg Fjord

En 51-årig mand har mistede livet i en drukneulykke i Flensborg Fjord fredag eftermiddag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til TV Syd.

Han faldt i vandet på grund af en skæv bølge, oplyser vagtchef Erik Lindholdt.

- En anden på båden springer overbord for at forsøge at redde skipperen, men kommer selv i stor fare, siger vagtchefen til mediet.