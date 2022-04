17/04/2022 KL. 17:00

For abonnenter

Foruroligende farligt fuglefjeld forude

I pandekageflade Danmark er Bulbjerg det nærmeste, Jylland kommer et fuglefjeld med havudsigt. Men den 47 meter høje, stejle kalkklint knirker for tiden og er vakkelvorn, så det kan være livsfarligt at færdes langs stranden og på toppen af bjerget