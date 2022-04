19,9 milliarder kroner overskudsskat ryger retur

I gennemsnit er der lagt op til en udbetaling på 5435 kroner. De fleste kan forvente at se pengene fredag.

Selv om det for mange er en festdag, bør dagen også bruges som anledning til at få set på sin forskudsopgørelse, påpeger Jan Møller Mikkelsen, underdirektør i Skattestyrelsen.

- Det er vigtigt at huske, at den overskydende skat er et udtryk for, at man har betalt for meget i skat i løbet af 2021.

- Mit råd til dem, der får penge udbetalt i dag, er derfor at tjekke, at forskudsopgørelsen for i år stemmer, siger han i pressemeddelelsen.