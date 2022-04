SSI: Influenzasmitten ser ud til at være knækket

Sidste uge blev færre testet positive for influenza end ugen tidligere. Det er første gang, der har været et fald i antallet af konstaterede smittede med influenza under den nuværende influenzasæson.

I sidste uge fik 2559 personer konstateret influenza i en test. Ugen før var antallet 3293 personer.

Antallet af nyindlagte tog også et dyk den forgangne uge. Da 446 danskere blev indlagt på landets hospitaler med influenza.

Det er særligt de ældre over 65 år og andre personer med sygdom, der påvirker immunforsvaret, som har øget risiko for et alvorligt forløb af influenza.

1,7 millioner mennesker blev denne sæson vaccineret mod influenza. Det svarer til næsten hver tredje dansker.