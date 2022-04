Færre coronaindlagte: Under halvdelen skyldes covid-19

I starten af marts var der til sammenligning dagligt svar på op mod 70.000-80.000 PCR-prøver.

Siden er anbefalingerne om, hvem der bør lade sig teste for covid-19, ændret.

Fra 10. marts ændrede Sundhedsstyrelsen anbefalingerne for, hvem der bør blive testet.

Eksempelvis anbefales personer nu kun at blive testet, hvis personen får symptomer på covid-19, føler sig syg og er i øget risiko for et alvorligt forløb.