Men tendensen med faldende smitte bekræftes af noget, der ikke påvirkes af antallet af test: Spildevandsprøver.

Her udtager man prøver fra over 200 rensningsanlæg landet over for at følge niveauet af covid-19 smitte i afføring.

Og hele vejen rundt ser man et faldende niveau af virus i spildevandet.

Det seneste døgn er der kommet svar på 18.838 PCR-prøver. Det er den prøveform, hvor man bliver podet i svælget.

I starten af marts var der til sammenligning dagligt svar på op mod 70.000-80.000 PCR-prøver.

Siden er anbefalingerne, om hvem der bør lade sig teste for covid-19, ændret.

Fra 10. marts ændrede Sundhedsstyrelsen anbefalingerne for, hvem der bør blive testet.