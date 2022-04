Normalt er Kinder Surprise - også kendt som Kinderæg - forbundet med en sjov overraskelse.

Et hygiejneproblem hos en udenlandsk producent gør dog, at der er risiko for en knap så sjov overraskelse i flere Kinder-produkter, herunder Kinderæg.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Hygiejneproblemet gør, at der er risiko for salmonella i flere Kinder-produkter. Derfor tilbagekaldes de af Ferrero Scandinavia, som ejer Kinder-produkterne.