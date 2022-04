Flest unge og midtjyder kører for hurtigt på landevejene

En fjerdedel af de yngre bilister mellem 17-34 år kører 100 kilometer i timen eller hurtigere. En sjettedel af alle bilister gør det samme.

Det viser en undersøgelse Rådet for Sikker Trafik har foretaget sammen med Wilke.

Rådet for Sikker Trafik er en organisation, der arbejder for, at alle kan bevæge sig sikkert i trafikken.