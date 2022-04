En af ”hegnspælene” på folkeskoleområdet er, at folkeskolen stadig skal være gratis at gå i. Derudover skal kommunerne fortsat i et mere begrænset omfang arbejde med skoledistrikter, så det sikres, at der er en plads til eleverne.

- I stedet for at tale om, hvad vi kan undvære, vil vi tale om, hvad vi vil beholde. Alt andet skal væk, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til Avisen Danmark.

I 2020 annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S), at regeringen ville øge arbejdet med afbureaukratisering i den offentlige sektor. Her blev syv kommuner udvalgt til at kunne indgå såkaldte ”velfærdsaftaler” med regeringen.

Med ”velfærdsaftalerne” har forsøgskommunerne haft mulighed for at vælge ét af de tre områder, hvor de kan sættes fri fra den statslige regulering.