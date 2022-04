Hjælpeorganisationer får nedsat gebyr på donationer

- Vi er utrolig stolte og glade over, at vi har fået indgået den her aftale med Mastercard. Det betyder en kontant besparelse for vores medlemmer på 41 millioner kroner. Det kan vi ikke være andet end glade for, siger hun.

Flere hjælpeorganisationer - blandt andet Børns Vilkår og Red Barnet - har tidligere rejst kritik af, at Betalingsservice ved donationer sluger fire kroner i gebyr.

Med den nye aftale er gebyret nedsat til 99 ører fra 1. juli i år.

Og det er det, som betyder, at Isobro vurderer, at organisationens 225 medlemmer står til samlet 41 millioner kroner ekstra om året med den nye aftale.