Stigende asfaltpriser får kommuner til at bremse nye veje

I Herning Kommune er der sat en foreløbig stopper for planen om at udvide en af de større hovedveje til fire spor.

- Det er klart, at når asfalten bliver dyrere, så får man også færre kilometer vej for pengene, siger John Thomsen (V), formand for miljø-, infrastruktur- og naturudvalget, til DR.

En leverandør af asfalt anslår, at prisen på et ton asfalt er mellem 45 og 60 procent højere nu sammenlignet med for et år siden.

Det skyldes blandt andet, at det er energikrævende at fremstille asfalt. Da priserne på energi er steget markant, afspejler det sig i prisen for at fremstille asfalt.