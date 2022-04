To ukrainske kvinder kan være udnyttet til prostitution i Danmark

- Der er tale om to kvinder, der er flygtet fra Ukraine, og som har været udnyttet til prostitution i Danmark, siger leder af Center mod Menneskehandel Trine Ingemansen.

FN har advaret mod risikoen for, at ukrainere på flugt kan være lette ofre for kriminelle, der ønsker at udnytte dem.

Og det er netop, hvad der er sket med de to kvinder, vurderer Center mod Menneskehandel ud fra samtaler med kvinderne.

- Det er vores vurdering, at de opfylder kriterierne for at være ofre for menneskehandel, siger Trine Ingemansen.