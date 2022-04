2000 pakker med nødhjælp fra private har kurs mod Ukraine

Onsdag i sidste uge meddelte PostNord, at man gratis vil distribuere nødhjælpsforsyninger fra private til det krigsramte land.

Det sker på opfordring fra det ukrainske postvæsen, Ukrposhta, som stadig bringer post ud i det meste af landet.

- Fra vi åbnede for muligheden i torsdags har vi kunne se en stigende interesse. Her hen over weekenden er det virkeligt begyndt at tage fart, siger Peter Kjær Jensen.

Det er pakker med for eksempel tøj, tæpper, puder, tandpasta, dåsemad og hygiejneartikler, som er omfattet af den gratis forsendelse.