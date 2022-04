I Poul Bangs lystspil ”Kongelunden”, der havde biografpremiere den 16. oktober 1953, var hverken konduktør Svendsen (Dirch Passer) eller vognstyrer Iversen (Ove Sprogøe) et sekund i tvivl:

Der kommer altid en sporvogn

En pige, en sporvogn

En pige, en sporvogn til

Sådan sang de to, der i øvrigt ved den lejlighed før første gang optrådte sammen på biograflærredet, i omkvædet på Poul Sørensens (Poeten) og Sven Gyldmarks ”Der kommer altid en sporvogn og en pige til”. Sangen blev fremført af de to populære skuespillere siddende på en bænk på Brønshøj Torv, og i løbet af de to gange sangen blev optaget, samlede der sig mange hundrede mennesker på torvet.