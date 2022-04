58 kommuner og DI lægger plan for at få ukrainere i job

Repræsentanter for 58 kommuner og erhvervsorganisationen DI mødes tirsdag for at lægge en plan for, hvordan ukrainere kan komme i job.

Det handler om at få skabt et netværk mellem virksomheder og kommuner på tværs af kommunegrænser, lyder det fra vicedirektør i DI Steen Nielsen.

- Vi har en hel masse virksomheder, som er interesseret i at hjælpe ukrainere med job. Og vi har en hel række kommuner, som har samme ønske om at integrere ukrainere bedst muligt i lokalsamfundet.